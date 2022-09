Auf der Jahrestagung geht es unter anderem um Digitalisierung und Vernetzung.

Die Alpha Reisebüropartner Kooperation lädt vom 9. bis 11. September zu ihrer Jahrestagung nach Duisburg ein. Das Tagungsmotto lautet "Vernetzen – digitalisieren – handeln".

Vom 9. bis 11. September 2022 findet in Duisburg die Jahrestagung der Alpha Reisebüropartner Kooperation statt. Die Tagung umfasst Fachvorträge, eine Reisemesse und ein Tagungsprogramm unter dem Motto "Vernetzen – digitalisieren – handeln". Es werden 110 Inhaber von Reisebüros sowie Gäste und Partnerunternehmen aus der Touristik erwartet.Neben dem Besuch des Leitveranstalters Schauinsland-Reisen an dessen Unternehmenssitz im Duisburger Innenhafen und Fachvorträgen stehen eine Reisemesse und der Erfahrungsaustausch auf dem Tagungsprogramm.In der Eventlocation Villa Rheinperle wird die Alpha-Geschäftsführung einen Vortrag über Status und Zukunft der Kooperation halten. Darüber hinaus stehen die Themen "So geht Digitalisierung heute" und "Social Media im Tourismussektor" auf dem Programm.Neben 20 Reiseveranstaltern, Airlines, Kreuzfahrtanbietern, Versicherungen, Mietwagenanbietern, Hotelketten und Technikanbietern werden auch RTK-Chef Thomas Bösl und Gastgeber Steffen Kassner von Schauinsland-Reisen dabei sein.