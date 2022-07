DRV/Wyrwa

Im Garten der spanischen Botschaft kamen die Gäste unter freiem Himmel und bei spanischen Spezialitäten zusammen.

Kurz vor der politischen Sommerpause hatte der Deutsche Reiseverband (DRV) am Dienstagabend zum Sommerfest in die Botschaft von Spanien in Berlin eingeladen. Diskutiert wurde über die aktuelle Lage und den ungewissen Ausblick. Der Botschafter von Spanien Ricardo Mar