Marko Ullmann leitet als Geschäftsführer das Unternehmen Ullmann Reisen in Schwarzenberg mit 16 Reisebüros und einem Veranstalter in Sachsen. Warum er trotz uneinheitlicher Corona-Regelungen und schwankender Buchungszahlen optimistisch geblieben ist im Jahr 2021.

Dankbar für die Staatshilfen

Rigorose Vorgaben in Sachsen

Miteinander deutlich gewachsen

Kreativ in den Corona-Flauten

Service-Entgelt für Mehrwert eingeführt

"2021 verlief ein bisschen wie eine Herzstromkurve", resümiert Marko Ullmann. "Es gab Aufs und Abs im Geschäftsbetrieb und auch in unserer Stimmungslage." Im März ging gar nichts, und einige Mitarbeiter verließen das Unternehmen, weil sie nicht an die Zukunft der Reise glaubten. Gut zehn Prozent der insgesamt 50 Mitarbeiter haben im Laufe der Pandemie der Branche den Rücken gekehrt."Doch der Sommer war prägend: Die Kunden kamen geballt zurück, und bei uns hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Buchungen sofort eingehen, soweit die Inzidenzen sinken." Mit anderen Worten: Die Touristik hat sehr wohl eine Zukunft.Der Sommer und die Buchungseingänge teils sogar über dem Niveau von 2019 haben Marko Ullmann wieder Vertrauen gegeben. "Habe ich als Unternehmer ein zukunftsfähiges Geschäft? Der Sommer hat mir gezeigt, dass dem so ist!"Die 16 Reisebüros und der Veranstalter sind in drei Firmen unterteilt, für jede gelten andere Regeln bei Überbrückungshilfen, Kurzarbeit und Co. Aber Ullmann sagt: "Die Staatshilfen haben uns wirklich geholfen, und ich bin persönlich dankbar, in Deutschland zu leben. In anderen Ländern sind die Touristiker sich selbst überlassen worden, ohne staatliche Hilfen." Er hat für seine Firmen keine Existenzangst.Enttäuscht ist er allerdings über die Corona-Regelungen. "Es ist eine Belastung für die Beratung, dass sich nicht mal die EU politisch auf einheitliche Rahmenbedingungen einigen konnte." Was in Frankreich für Landgänge bei Kreuzfahrten gilt, muss noch lange nicht in Deutschland gelten. Oder Italien: Da den Überblick zu behalten sei schwierig.Und eine weitere politische Enttäuschung ist das rigorose Vorgehen der sächsischen Regierung bezüglich der Reisebüro-Schließungen. "Wenn der Schuhladen öffnen darf, in dem sich teils mehr Kunden aufhalten als in meinem kleinen Reisebüro, fehlt mir schon ein bisschen das Verständnis", sagt Ullmann."Nirgendwo sonst sind die Vorgaben so rigoros." Auch wenn sich die Sachsen an die eigene Nase fassen müssten, gibt er zu. Zudem würde es aktuell auf die Umsätze keinen großen Einfluss haben, denn die richten sich eher nach der Inzidenz.Für die Mitarbeiter sei es – vor allem im Sommer – wichtig gewesen zu sehen, dass die Menschen noch verreisen wollen. Den Weggang einiger Mitarbeiter konnte Ullmann Reisen durch die Übernahme seiner Auszubildenden ausgleichen und hatte so keinen Mitarbeitermangel."Wir waren natürlich in Kurzarbeit, haben uns aber bei den Einsatzzeiten abgewechselt, so dass jede Kollegin und jeder Kollege stundenweise arbeiten konnte." Wenn wenig zu tun war, haben sich die Mitarbeitenden stärker in Social Media eingebracht und digital oder analog "ausgemistet", wie Ullmann es nennt."Unsere Mitarbeiter haben mit Tatkraft alle Maßnahmen und Aktionen mitgetragen", berichtet Ullmann. "Das hat mir neue Kraft gegeben, weiterzumachen und weiterzudenken." Das Miteinander sei deutlich gewachsen, selbst auf unterschiedlichen Führungsebenen.Neu gedacht haben sie bei Ullmann Reisen immer in den Corona-Flauten. "Im März ging nichts außer Kreuzfahrt", berichtet Marko Ullmann. "Also haben wir uns ein Schlupfloch gesucht, wie wir besondere Services rund um die Kreuzfahrt anbieten können, um die Kunden zu uns zu locken."So hat Ullmann Reisen Sammeltermine in Krankenhäusern und Testzentren organisiert, um alle Gäste einer bestimmten Kreuzfahrt auf einmal testen zu lassen. Diese mussten sich um nichts kümmern."Für solchen Service-Mehrwert haben wir ein Service-Entgelt eingeführt", sagt Ullmann. Das hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch erst verinnerlichen müssen, dass es völlig in Ordnung ist, für einen Mehrwert auch Geld zu verlangen. "Für unser Mehrwert-Paket nehmen wir 15 Euro, und im Grunde springt auch kein Kunde deswegen ab."Marko Ullmann sagt über sich selbst, er sei mit positiver Energie gesegnet, aufgeben sei für ihn nie eine Option. Insofern hat er in den Herausforderungen des Jahres 2021 immer das Positive gesehen. Die Bestätigung durch den umsatzstarken Sommer, dass ein Licht am Ende des Corona-Tunnels kommen wird und die Menschen weiter reisen werden, hat ihm Zuversicht gegeben."Ich denke, ab März 2022 wird es wieder richtig gut bei den Buchungen und dass wir die Kurzarbeit für immer beenden können. Und ich hoffe, dass der nächste Winter kein Corona-Winter mehr sein wird." Zwei hätten gereicht, sagt er.