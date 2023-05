Der neunte Konvoi von Luftfahrt ohne Grenzen hat die Region Transkarpatien mit der Hauptstadt Uschgorod erreicht.

Es wurden speziell Hilfsgüter für Mütter und Kinder geliefert – unter anderem Babynahrung, Windeln, Wasser, Hygieneartikel, aber auch dringend benötigte Lampen und vieles mehr.



Eine Friedensbranche Wiederaufbau der Ukraine hängt vom Tourismus ab

Krieg in der Ukraine Diese Firmen helfen bei der Flüchtlingsunterbringung

fvw

TravelTalk

Die Hilfsgüter wurden von der ukrainischen Hilfsorganisation "Eulennest" in Rhakiv in Empfang genommen.Seit Ausbruch des Kriegs hat Luftfahrt ohne Grenzen nunmehr in neun Konvois mit 77 Sattelzügen und Lkw mehrere tausend Tonnen an Gütern zur Ukraine gebracht, darunter zum Beispiel weit über eine Million Windeln.Doch auch hierzulande leisten Unternehmen und Verbände im Rahmen der Plattform touristik-hilft.de Hilfen. Die Plattform vermittelte bereits zahlreichen Schutzsuchenden ein neues vorübergehendes Zuhause. Zu den Sponsoren der Organisation gehören unter anderem der Deutsche Reiseverband (DRV), DER Touristik, Alltours, Aida, Bentour, RTK, FTI, Vtours, VIR, AER, Sabre, Amadeus undLuftfahrt ohne Grenzen stellt als anerkannt gemeinnütziger Verein Spendenquittungen, die steuerlich geltend gamcht werden können, aus und schickt diese zu.Frankfurter Sparkasse, Luftfahrt ohne Grenzen / Wings of Help e. V., IBAN: DE84 5005 0201 0200 3322 44, BIC: HELADEF1822. Spenden gerne auch per Paypal.Ausführliche, weitere Informationen auf der Homepage www.wingsofhelp.org