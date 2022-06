Entspannt auf dem Wasser unterwegs: Le Boat lockt Hausboot-Freunde nun für Fahrten in England mit einer Rabatt-Aktion.

Die Queen feiert dieser Tage ihr 70. Thronjubiläum. Das nimmt Hausbootanbieter Le Boat zum Anlass für eine Rabatt-Aktion bei Vermietungen in England – wobei der prozentuale Preisnachlass nicht ganz so hoch ausfällt wie das Jubiläum.

Le Boat betreibt nicht weit von London zwei Stationen für führerscheinfreien Hausbooturlaub auf der Themse. Wer dort für Fahrten im Juni, Juli und August ein Boot mietet, erhält einen Rabatt in Höhe von bis zu 20 Prozent. Der Preisnachlass gilt für alle Buchungen bis Ende Juni.Damit beträgt die Miete nach Angaben des Anbieters beispielsweise für ein Hausboot vom Typ Elegance für Fahrten ab/bis Benson vom 24. Juni bis 1. Juli 2819 Euro – die Ersparnis im Vergleich zum Normalpreis liegt laut Le Boat bei 710 Euro. Ein Boot vom Typ Tango (bis zu sechs Personen) zum Beispiel ab/bis Chertsey, vom 6. bis 13. August, kann für 2579 Euro (Ersparnis: 460 Euro) gemietet werden. Anreise und exklusive Betriebskosten, Versicherung und Extras sind hier jeweils nicht berücksichtigt. Haustiere sind gegen Aufpreis an Bord willkommen, so der Anbieter.