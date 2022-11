So sah auf der RDA Group Travel Expo vor der Corona-Pandemie aus.

Die führende Fachmesse für Bus- und Gruppentouristik in Deutschland öffnet im April 2023 wieder ihre Pforten. Wenige Wochen gibt es noch einen Frühbucher-Rabatt.

Mehr dazu

Mehr dazu Event im April 230 Aussteller bei Group Travel Expo der RDA

Die Öffnungszeiten für Aussteller in Köln sind:

Die RDA Group Travel Expo 2023 findet am 25. und 26. April 2023 in Köln statt. Die Frist für den Frühbucher-Rabatt gilt noch bis zum 30. November 2022.Die RDA Group Travel Expo ist die führende Fachmesse der Bus- und Gruppentouristik in Deutschland. Sie findet zweimal im Jahr statt und lockt mit 28.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche an den Standorten Friedrichshafen und Köln jährlich 950 internationale Aussteller und 4500 Fachbesucher an.

25. April 2023 von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr

26. April 2023 von 8.30 Uhr bis 22.00 Uhr



Der Aufbau der Messestände soll vom 21. bis 24. April jeweils zwischen 7.00 Uhr und 20.00 Uhr erfolgen.