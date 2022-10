QTA

Die QTA-Geschäftsführung möchte Nachwuchskräfte gewinnen, die als Influencer tätig sind.

Eine Million Euro will die Kooperation in den nächsten fünf Jahren in die Hand nehmen, um die Ausbildung in den eigenen Reisebüros zu ergänzen. Das Ziel: Nachwuchskräfte sollen als Influencer für Reisen begeistern.

