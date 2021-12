Imago Images / U. J. Alexander

Das Amtsgericht in Wuppertal verurteilte die Frau wegen Betrugs in mehreren Fällen zu zwei Jahren Haft auf Bewährung.

Eine 51-jährige Reiseberaterin aus Remscheid hat offenbar versucht, die Insolvenz ihres Reisebüros zu verhindern und unter anderem Kundengelder veruntreut. Die Reiseberaterin nahm als Angestellte in einem Reisebüro in Remscheid Buchungen für Reisen an