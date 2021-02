4 / 9

"Als Chef vom Dienst von fvw|TravelTalk habe ich natürlich immer das gesamte Magazin im Blick. Und was ich da in der ersten Ausgabe sehe, ist ein bunter, spannender Mix aus Themen für verschiedene Leser und verschiedene Leseinteressen. Was mir besonders gut gefällt ist, dass wir so viele Personen und ihre persönlichen Geschichten ins Blatt bekommen haben. Ich glaube, das ist gerade in dieser Zeit wichtig und motivierend – für uns hier in der Redaktion und für alle in der Branche", sagt Christian Bartneck, Chef vom Dienst. (FVW Medien/HF)

5 von 9