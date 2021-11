Strand auf Jamaika: Wie die Karibikinsel sich stärker auf dem deutschen Markt engagiert, erfahren Sie im Livestream vom Kongresstag des fvw|TravelTalk Workshops mit deutschen Reisebüros und Veranstaltern.

Am heutigen Mittwoch findet in Montego Bay der Kongresstag des fvw|TravelTalk Workshops statt. Experten aus Jamaica, von deutschen Veranstaltern und Ferienfliegern informieren. Per Livestream können Sie mit dabei sein.

Mehr als 30 Touristiker aus Deutschland sind derzeit auf Jamaica. Nach mehreren Tagen Ausflügen bildet der Kongresstag im Montego Bay Convention Center den Abschluss. Mit aufgestockten Flugkapazitäten setzt die Insel für die Wintersaison verstärkt auf den deutschen Reisemarkt. Zudem wird Jamaica wegen der gesunkenen Covid-Infektionszahlen nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft.

Interessierte, die an dem (in englischer Sprache) stattfindenden Kongress teilnehmen wollen, können sich kostenlos unter diesem Link registrieren. Danach erhalten Sie einen Zoom-Link per Mail. Wegen der Zeitverschiebung beginnt das Event aus deutscher Sicht nachmittags um 15.30 Uhr. Mit dabei sind unter anderem Experten von TUI, DER Touristik, Jumbo Touristik, Condor und Eurowings Discover, Hoteliers sowie Tourismusminister Edmund Bartlett.

Hier das Programm (Angaben in deutscher Zeit):

15:15 -15:30 Welcome by Klaus Hildebrandt,

Editor-in-Chief fvw|TravelTalk and moderator of the day

15:30 -16:00 Welcome Speech Edmund Bartlett, Minister of Tourism

16:00 -16:30 Jamaica Tourism Marketing – the Vision & Strategy for the German Market

Donovan White, Director of Tourism, Jamaica Tourist BoardGregory Shervington, Regional Director – Europe, Jamaica Tourist Board

16:30 - 17:00 Coffee Break

17:00 - 17:45 Airline Session: The flight perspective for Jamaica

Paul Schwaiger, Commercial Director Sales, CondorMarco Götz, Chief Revenue Officer, Eurowings Discover

Shane Munroe, CEO MBJ Airports

17:45 - 18:30 Tour Operator Panel: The tourism perspective from the German-speaking source market

Alberto Cervera, Head of Caribbean TUI MusementChristian Schütte, Trading Caribbean, DER Touristik

Kurt Diesenreither, Marketing Executive, Jumbo Touristik

18:30 - 19:30 Lunch Break

19:30 - 20:00 Facts, Myths and Figures from the German market: A travel quiz

Klaus Hildebrandt, Editor-in-Chief fvw|TravelTalk

20:00 - 20:20 Travel Authorization – FAQs from Germany

Peter Mullings, Jamaica Tourist Board

20:20 - 21:00 Hotel Panel: Development and the Perspective on the German Market

Clifton Reader, Jamaica Hotel & Tourist Association

General Manager, Azul Beach Negril

Katrin Frank, Iberostar

Josef Frostmayer, Round Hill

21:00 - 21:15 Get out and discover Jamaica's attractions in the Resilient Corridor

Mark Byles, CEO Chukka

21:15 - 21:45 How to sell Jamaica – the learnings from the fvw|TravelTalk Workshop

Panel Discussion with German Travel Agents and Jamaica Tourist Board



Jamaica Tourist Board

Die Reiseprofis erleben zahlreiche Outdoor--Aktivitäten auf Ihrer Jamaika-Tour, hier ein Teil der Gruppe bei einer Zip-Line von Adventure-Anbieter Chukka.