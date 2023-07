Findige Technik verheißt individuelle Erlebnisreisen auf Knopfdruck. Wie funktioniert das für Veranstalter und Agenturen? Welche Tech-Systeme gibt es und wie unterscheiden sich diese? Antworten liefert ein Experten-Panel auf dem fvw|TravelTalk Kongress.

Wie lässt sich der wachsende Kundenwunsch nach individuellen Reiseerlebnissen befriedigen? Was früher mühsam in Handarbeit zusammengestellt werden musste, lässt sich mit technischer Unterstützung zunehmend vereinfachen.Große Veranstalter wie TUI, DER Touristik und FTI setzen bereits auf den Trend zur personalisierten Multi-Destinations-Reise auf Knopfdruck und lassen sich dabei vom Travel-Tech-Anbieterunterstützen.Auch kleinere Veranstalter und Agenturen finden mit, das auf dem System des spanischen Tech-Anbietersaufbaut, sowie mit jüngeren Anbietern wiepassende Tools, um automatisiert personalisierte Rund- und Erlebnisreisen für ihre Kunden zu erstellen.Was leisten die Systeme für Reiseanbieter? Welche Unterschiede gibt es? Und welche Tech-Anbieter übernehmen für die mit ihren Tools erstellten individuellen Reisen auch die Veranstalterrolle? Darum geht es in einer Diskussionsrunde auf dem fvw|TravelTalk Kongress zum ThemaFolgende Experten werden am 21. September 2023 auf der Bühne im Kongresshotel Meliá Valencia ihre Rundreise-Produktionssysteme vorstellen sowie Rede und Antwort stehen:

