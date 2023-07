Wohin geht die Reise beim Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Touristik? Das ist ein Schwerpunktthema beim fvw|TravelTalk Kongress in Valencia. KI-Experte Rüdiger Off führt ein in Entwicklung, Anwendung und Regulierung.

praktische Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz (KI) in der Touristik,

wie sich Travel Technology auf künftige Such- und Buchungstrends einstellt

ein Veranstalter-CEO-Panel zur Zukunft und Zukunftsfähigkeit des Touristikgeschäfts,

die Chancen für ein klimaneutrales Fliegen und einen "grünen" Urlaub,

das künftige Potenzial von Gastgeberland Spanien sowie

das Verhältnis zwischen Reisebüro-Vertrieb und Veranstaltern nach der Datenaffäre.

Künstliche Intelligenz, allen voran Chat GPT, ist in aller Munde. Digitalspezialisten wie Booking.com, Expedia, Hometogo oder Trip.com haben bereits Reiseplaner vorgestellt, die mit künstlicher Intelligenz (KI) ertüchtigte Chatbots nutzen. Die Tools ermöglichen Anwendern eine individuelle Reisesuche in deren eigenen Worten. Ist ein passendes Angebot gefunden, übergeben sie an die bekannten Buchungsstrecken.Doch das ist nur der Anfang. Unternehmen wie Lufthansa feilen bereits an der Optimierung von Flugrouten mit KI-Unterstützung. Veranstalter wollen Millionen von Reisekombinationen mithilfe von KI dynamischer bepreisen. Das wird die Touristik verändern.KI ist deshalb ein Schwerpunktthema beim diesjährigen fvw|TravelTalk Kongress in Valencia . Die Einführung in die KI-Welt übernimmt mitein versierter Experte. Er ist Leiter Forschung & Entwicklung beim Software-Haus Highpots, das auch touristische Unternehmen wie beispielsweise DER Touristik beim Einsatz von KI berät.Darauf wird Off in seinem Impulsvortrag am 21. September in Valencia eingehen und dabei auch Einsatzmöglichkeiten in der Praxis aufzeigen.Der Techniker mit Promotion in theoretischer und mathematischer Physik fühlt sich dem lebenslangen Lernen verpflichtet. Parallel zu seiner Tätigkeit für den Software-Entwickler Highpots war Off nahezu 15 Jahre lang Researcher für Machine Learning (ML) und KI an dersowie zwei Jahre lang für den Technikkonzern. Berater-Positionen beim GDS-Betreiberund der(BCG) sind weitere berufliche Stationen.2019 gründete Off daszur Erforschung generischer Lösungen im KI/ML-Umfeld für Unternehmen zwischen 20 und 900 Mio. Euro Jahresumsatz. Zudem engagiert er sich fürund wurde dafür 2021 mit einem Leibniz-Preis ausgezeichnet. Drei von ihnen wird Off zum Kongress mitbringen. Sie werden den Teilnehmern schildern,Weitere Kernthemen des fvw|TravelTalk Kongresses in Valencia , an dem neben Touristikern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auch Hoteliers, Leistungsträger und Tech-Unternehmen aus Spanien teilnehmen, werden sein:Den vollen Überblick zum aktuellen Stand des Programms beim fvw|TravelTalk Kongress erhalten Sie hier