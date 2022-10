Im Resort Lara Barut Collection trifft sich die Touristik am zweiten Tag des Kongresses zur Open Air Party in Strandnähe.

Das "Rundum-Sorglos-Paket" für den fvw|TravelTalk Kongress ist noch bis zum 14. Oktober verfügbar. Danach sind Buchungen auf Anfrage möglich.

Open Air Party im Lara Barut Collection

Hier geht's zur Anmeldung Die Teilnahme am fvw|TravelTalk Kongress kostet für Abonnenten 690 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer), für Nicht-Abonnenten 790 Euro. Der Preis umfasst den Eintritt für den Kongress, den Flug mit Sun Express ab sieben Airports, ein Einzelzimmer im Topkapi Resort mit All-Inclusive-Verpflegung sowie die Teilnahme an den drei Abendveranstaltungen und Ausflügen. Die ursprünglich vorgesehene 2G-Regelung entfällt im Zuge der allgemeinen Corona-Lockerungen. Zur Anmeldung gelangen Sie über diesen Link

fvw|TravelTalk Kongress in Antalya Welche Megatrends unsere Zukunft gestalten

Das Pauschalpaket für den fvw|TravelTalk Kongress vom 2. bis 5. November in Antalya umfasst den Eintritt für den Kongress, den Flug mit Sun Express ab sieben Airports, ein Einzelzimmer im Topkapi Resort mit All-Inclusive-Verpflegung sowie die Teilnahme an den drei Abendveranstaltungen und Ausflügen. Nach Ablauf der Frist am 14. Oktober ist eine Teilnahme weiter möglich, die günstigen Flugpreise aus dem fvw|TravelTalk-Kontingent können aber nicht weiter garantiert werden.Neben hochkarätigen Speakern und zukunftsgerichteten Themen – von der Entwicklung der Touristik und des Vertriebs bis zu den Chancen neuer Techniken wie Blockchain und Metaverse bietet der Kongress ideale Gelegenheit zum Netzwerken. Am ersten Abend gibt es ein Get-together im Tagungshotel Topkapi Palace.Am zweiten Abend (3. November) trifft sich die Touristik im Lara Barut Collection. In dem Haus der bekannten Hotelgruppe, das gerade um 24 private Villen auf einer Fläche von 25.000 Quadratmetern unter dem Namen Bayou Villas erweitert wurde, wird es eine Open Air Party nahe der Beach Front geben. Zu späterer Stunde geht es dann in die Disko Du Du Mango im Hotel. Zum Tagungshotel gibt es Shuttle-Busse.Am Freitag (4. November) stehen nach dem Vormittag mit Sessions in kleinerem Kreis zwei Ausflüge in der Region Antalya zur Auswahl. Am Abend wird es eine Abschlussparty, ebenfalls in einem lockeren Rahmen, geben.