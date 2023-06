FVW Medien/OG

Gebetstafeln an einem japanischen Schrein.

Japan boomt – und zugleich hat sich ausgerechnet der Marktführer JF Tours aus dem Geschäft zurückgezogen. Was bedeutet das für die Buchbarkeit der Reisen? Welchen Ersatz gibt es? Was ändert sich im Japan-Tourismus? Diese Fragen wollen wir am Mittwoch, 5. Juli, 10 Uhr, bei unserem Japan-Brennpunkt auf dem fvw|TravelTalk-Counterplace beantworten.