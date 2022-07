Pixabay

In Bremen findet die 16. Netzwerkstatt des DRV statt.

Die diesjährige DRV-Netzwerkstatt unter dem Titel "Zurück in die Zukunft" wird in Bremen stattfinden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die 16. Netzwerkstatt des DRV wird am 9. und 10. November 2022 unter dem Motto "Zurück in die Zukunft" in Bremen stattfind