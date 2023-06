FVW Medien

Mariah's Beverly Hills Escape wird am 21. Juni 2023 um 12 Uhr mittags (ET) exklusiv auf Booking.com freigeschaltet.

Booking.com bietet einen Aufenthalt in der Mietvilla an, in der Mariah Carey seit drei Monaten lebt – zum Preis von nur 6,21 US-Dollar. Allerdings kann dieses Angebot ab dem 21. Juni nur ein einziges Mal gebucht werden, weshalb es einem Gewinnspiel ähnelt.

Booking.com bietet Reisenden die einmalige Gelegenheit, in diesem Sommer wie die weltweit bekannte Sängerin Mariah Carey zu reisen und zu leben.