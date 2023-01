Nationaltours

Das Nationaltours-Reisebüro in Rennes

Randgruppen werfen der Reisebranche vor, ein Treiber der Klima-Krise zu sein. In Frankreich kommt es stellenweise zu Tätlichkeiten gegen Reisebüros.

Randgruppen werfen der Reisebranche vor, ein Treiber der Klima-Krise zu sein. In Frankreich kommt es stellenweise zu Tätlichkeiten gegen Reisebüros. Das Nationaltours-Reisebüro am Quai Lamartine 15 in Rennes wurde am 19. Januar im Verlauf einer Demonstratio