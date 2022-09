Reiseland lädt die Franchise-Partner nach Hamburg ein.

Reiseland lädt vom 6. bis 7. Oktober nach Hamburg zu seinen Franchise-Partnertagen ein. Das Programm im Konferenzcenter Alstercity umfasst einen Social-Media-Workshop, Themen im Zusammenhang mit dem Omnichannel-Vertrieb und Marketing sowie Ideenentwicklung für das Networking zwischen Veranstaltern und Reiseverkäufern. Erwartet werden rund 80 Franchisepartner."Eine Besonderheit der diesjährigen Veranstaltung ist, dass unsere Young Experts im Rahmen eines Workshops Social Media Inhalte für das Online-Marketing erarbeiten werden, die sie dann später den Tagungsteilnehmern präsentieren", sagt Anna Schwingenschlögl, Bereichsleiterin Reiseland Franchise.Am Abend des ersten Veranstaltungstags werden die Teilnehmer in das Angies zur "We are the World Party" eingeladen. Schwingenschlögl: "Bei so viel Information dürfen natürlich auch der persönliche Austausch und die Geselligkeit nicht zu kurz kommen."