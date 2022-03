Ob eine Karriere im Konzern oder im Start-up – beide Wege sind spannend, sagen zwei junge Nachwuchskräfte im Interview mit fvw|TravelTalk Chefredakteurin Sabine Pracht und Alexander Holst vom Young TIC.

Mehr dazu

2 Köpfe, 2 Wege Karriere zu machen

Immer weniger Schüler und Hochschulabsolventen suchen den Weg in die Touristik. Zum Teil ist die Pandemie schuld. Auch Arbeitsämter raten mittlerweile von der Branche ab. fvw|TravelTalk und der Travel Industry Club wollen mit ihrer ersten gemeinsamen Video-Serie "Zwei Köpfe, zwei Wege" aufzeigen, wie vielfältig die Branche ist. Junge Touristiker berichten, wie sie in die Branche gefunden haben und was sie besonders spannend finden.Die Premiere machten Lars Wendel, bei Eurowings Discover Development Director Business Development & Portfolio Management, und Matthias Wirz, Chief Growth Officer bei Bookingkit. Sehen Sie selbst.