Honeymoon & More

Nermin Erdogan in Aktion: Regelmäßig nimmt die Inhaberin des Reisebüros Honeymoon & More in Duisburg ihre Follower mit auf Reisen.

Nermin Erdogan, Inhaberin von Honeymoon & More aus Duisburg, sticht mit ihrer hohen Follower-Zahl auf Instagram ganz klar aus den Reihen des stationären Vertriebs heraus. Sie erläutert, wie sie es geschafft hat, eine so große Fangemeinde aufzubauen. We