RTK

"Aufgrund der Kurzfristigkeit konnten wir die Kündigung rechtlich noch nicht bewerten, bedauern diese aber sehr", sagt RTK-Chef Thomas Bösl.

Der Marktführer hat vor wenigen Tagen die Rahmenvereinbarung mit der QTA gekündigt. Nun antwortet RTK-Chef Thomas Bösl den Reisebüro-Mitgliedern der Kooperation darauf.

In einem Chefrundschreiben an die Reisebüros hatte TUI am 26. Mai die Agenturen über die Kündigung der QTA-Rahmenvereinbarung mit RT-Re