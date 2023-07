Imago Images

Ein Reisebüro-Inhaber in Bielefeld soll mehrere Kunden um einige tausend Euro betrogen haben. Der Hintergrund des mutmaßlichen Betrugs ist bislang unklar.

Die Agentur soll nach Polizeiangaben vor allem in der türkischen Community beliebt gewesen sein. Inzwischen liegen 140 Strafanzeigen vor. Was dem Reisebüro in Bielefeld vorgeworfen wird.

Ein Reisebüro-Inhaber in Bielefeld soll mutmaßlich Kundengelder im großen Stil veruntreut haben. Gegen den 40-jährigen Unternehm