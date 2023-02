Imaog Images / Zuma Wire

Ein Rettungsteam zieht eine Frau aus den Trümmern in Antakya. Das Erdbeben der Stärke 7,7 ist das verheerendste dieses Jahrhunderts und forderte in der Türkei mehr als 8500 und in Syrien mehr als 2200 Opfer.

Zahlreiche Reisebüro-Inhaber schieben mehrere Aktionen an, um den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien zu helfen. Eine ergreifende Hilfswelle sei angelaufen, berichtet ein Unternehmer.

