Wie ist es um News auf Social Media bestellt? Wir möchten herausfinden, ob es ein Interesse gibt, Touristiknachrichten auf Tiktok abzurufen. Wir freuen uns, wenn viele Leserinnen und Leser bei unserer Umfrage mitmachen. Es gibt auch etwas zu gewinnen.

Wir sind im Internet auf sehr unterschiedlichen Kanälen wie Facebook, Instagram, Linkedin und Xing aktiv, um Sie, liebe Leserinnen und Leser, immer auf dem Laufenden zu halten. Nun möchten wir herausfinden, wie stark das Interesse ist, Nachrichten zum Tourismus und nutzwertige Inhalte für den Reiseverkauf von fvw|TravelTalk auf Tiktok vorzufinden?



Hier geht's zur Umfrage Bitte zur Teilnahme auf diesen Link klicken. Die Beantwortung dauert rund zehn Minuten. Das Gute daran: Es gibt dabei sogar etwas zu gewinnen! Unter allen Umfrageteilnehmern verlosen wir drei Amazon Gutscheine à 50 Euro. Vielen Dank!

Forschungsprojekt an Hamburg Media School

Die konkrete Forschungsfrage lautet: "Was motiviert User:innen, Videoclips mit fachmedialen Inhalten auf Tiktok zu konsumieren?" Diese Frage wird im Rahmen eines Forschungsprojekts an der Hamburg Media School/Universität Hamburg behandelt. Teil der Untersuchung ist eine Online-Befragung, mit der wir herausfinden möchten, ob es ein Interesse gibt, touristische Nachrichten auf Tiktok abzurufen.Die Umfrage dauert nicht länger als zehn Minuten und hilft uns sehr bei einer möglichen künftigen Tiktok-Strategie.Wir freuen uns, wenn möglichst viele von Ihnen an der Befragung teilnehmen! Das Beste zum Schluss: Es gibt drei Amazon-Gutscheine über jeweils 50 Euro zu gewinnen.