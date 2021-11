Fraport

Weniger Emissionen im Flugverkehr – das ist das Ziel der International Aviation Climate Ambition Coalition.

Deutschland schließt sich der an diesem Mittwoch bei der UN-Klimakonferenz geschlossenen Allianz für mehr Klimaschutz im Luftverkehr nun doch an. Das teilte das Bundesverkehrsministerium am Abend mit. "Deutschland begrüßt die Initiative und Erkl&aum