FVW Medien / Christian Wyrwa

Die These "Künftig kann es keinen Service im Reisebüro ohne Entgelt geben" war eines der Themen, die in der Podiumsdiskussion mit Richard Reindl und Sascha Nitsche, moderiert von Roman Borch (Travelholics Podcast), besprochen wurden.

Bei den Counter Days auf Mallorca diskutierten Reiseprofis darüber, in Reisebüros für die Beratung Geld zu verlangen. Was für das Beratungsentgelt und was dagegen spricht. Seit jeher nehmen Reiseverkäufer so etwas wie eine Fürsorgerolle ein u