Alle 14 Tage veranstaltet fvw|TravelTalk einen Talk auf der Audio-App Clubhouse. Am besten dem fvw|TravelTalk-Account folgen, um keine Diskussion zu verpassen.

Wir laden zu unserem nächsten Clubhouse-Talk am Mittwoch, 19. Mai, um 17 Uhr ein. Darin geht es um den Neustart in Griechenland, was für die Sommersaison zu erwarten ist und welche Öffnungsschritte die Destination unternimmt.

Wir laden ganz herzlich dazu ein, am Clubhouse-Talk am Mittwoch (19. Mai) um 17 Uhr teilzunehmen. Wir freuen uns über eine bunte und rege Diskussion.

Griechenland-Experten zu Gast

Wer Lust hat, sich einzuklinken, ist herzlich eingeladen. Es ist eine offene Diskussionsrunde. Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit vielen Touristikern. Zahlreiche Unternehmen aus der Branche haben die App bereits für sich entdeckt. Um auf Clubhouse aktiv sein zu können, benötigt man eine Einladung (die wir von der Redaktion gerne versenden).

Noch eines ist wichtig: Die App gibt es bislang nur für iOS von Apple.

Griechenland hat im vergangenen Jahr trotz Corona-Krise aufgetrumpft. In deutschen Reisebüros war das Land das umsatzstärkste Reiseziel. Nun ist die Frage, wie Griechenland den Neustart in diesem Jahr plant. Was ist für die diesjährige Sommersaison zu erwarten? Welche Öffnungsschritte plant Griechenland und wie will das Land den Tourismus wieder ankurbeln? Diese Fragen möchten wir in unserem Clubhouse-Talk am Mittwoch, 19. Mai, 17 Uhr, diskutieren. Das Thema des Talks lautet "Neustart in Griechenland".Darin soll es auch darum gehen, welche Regeln für Urlauber gelten und was touristisch hinsichtlich Hotels und Flugkapazitäten zu erwarten ist. Letztlich geht es auch um die Fragen, ob das Land seinen Erfolg im Jahr 2020 wiederholen kann und laden Sie herzlich ein, mitzudiskutieren. Als Gäste sind unter anderem Produktdirektor Patrick Hogrefe von TUI sowie Vangelis Vassiliou, Senior Sales Manager Central Europe von Grecotel, dabei.Mit Griechenlands touristischen Neustart haben wir uns auch im aktuellen fvw|TravelTalk-Heft befasst. Jetzt im E-Paper lesen! . Chefredakteur Klaus Hildebrandt führte ein Interview mit Griechenlands Tourismusminister Harry Theoharis, der sich als Krisenmanager international einen Namen gemacht hat.