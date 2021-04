Imago Images / Zuma Wire

Was können Unternehmen in der Reisebranche tun, damit ihnen auf den letzten Metern vor dem Neustart im Tourismus nicht die Luft ausgeht? Um solche und andere Aspekte geht es in unserem nächsten Clubhouse-Talk.

Wir laden zu unserem nächsten Clubhouse-Talk am 6. April um 17 Uhr ein. Darin soll es um den schleppenden Neustart des Tourismus gehen. Die D