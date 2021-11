TUI

TUI-Filiale: Die Nachfrage der Kunden steigt wieder.

Bei der TUI Deutschland wird es ab Dezember auch in den Reisebüro-Filialen keine Kurzarbeit mehr geben. Das Unternehmen begründet dies mit dem anziehenden Reisegeschäft. Weder in der Zentrale in Hannover noch in den eigenen Reisebüro-Filialen wer