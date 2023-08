Der

Wild Atlantic Way, die längste Küstenstraße der Welt,

führt die gesamte irische Westküste entlang hier geht es von einem mystischen Ort zum anderen. Im historischen Osten

Destination Forum Irland 2023: Mehr als nur Grün

1 / 6 Aus dem Englischen übersetzt-Lough Inagh ist ein Süßwassersee im Inagh Valley in Connemara, Galway, im Westen Irlands. (Foto: Tourism Ireland) 1 von 6 Teilen 2 / 6 Doonagore Castle ist ein rundes Tower House mit einer kleinen Einfriedung aus dem 16. Jahrhundert, etwa 1 km oberhalb des Küstenortes Doolin im irischen County Clare. (Foto: Tourism Ireland) 2 von 6 Teilen 3 / 6 Trim Castle in Trim ist ein normannisches Kastell aus dem 12. Jahrhundert. Ursprünglich als größte Kastell in Europa angesehen, sind heute jedoch nur noch die Ruinen der ehemaligen Burg vorhanden. (Foto: Tourism Ireland) 3 von 6 Teilen 4 / 6 Die einzigartige Panoramastraße Skellig Ring verbindet Portmagee und Ballinskelligs über schmale Nebenstraßen entlang einer der schönsten Abschnitte der irischen Westküste. (Foto: Tourism Ireland) 4 von 6 Teilen 5 / 6 Die Strände von Wexford im Südosten sind in ganz Irland bekannt und beliebt. (Foto: Tourism Ireland) 5 von 6 Teilen 6 / 6 Die Clew Bay ist eine Bucht des Atlantischen Ozeans im County Mayo. Hier findet sich eine große Anzahl an Drumlins – einer landschaftlichen Formation der Eiszeit. Circa 117 Inseln sind Teil dieser Bucht. (Foto: Tourism Ireland) 6 von 6 Teilen

Fünf Touren durch Irland

Das Herz von Irland ist die Verbindung zum River Shannon, dem längsten Fluss der Insel – ein beliebter Ort für Wassersport und Hausbootfahrten. Am Ufer des Flusses befinden sich Herrenhäuser mit Gärten und vielen feinen kulinarischen Adressen von Schokolade bis Gin.Die Flüge werden von AER Lingus gesponsert, um die irischen Fam Trips sowie das Event kümmert sich Fáilte Ireland, die Tourismusbehörde der Republik Irland.Vom 16. bis zum 20. Oktober 2023 sind Reisebüros und Veranstalter eingeladen, die Vielfalt Irlands in all ihren Besonderheiten kennenzulernen. In Zusammenarbeit bieten der Deutsche Reiseverband (DRV), Tourism Ireland und fvwlTravelTalk fünf Touren quer durchs Land an.

Tour 1 und 2 (ab Frankfurt/Düsseldorf): Wild Atlantic Way

Tour 3,4 und 5 (ab Berlin/Hamburg/München): Irlands historischer Osten & herzliche Mitte



Im Anschluss an die Touren findet ein Destination-Workshop mit lokalen Leistungsträgern in der Nähe Dublins statt. Bei einem gemeinsamen Farewell Dinner können Kontakte geknüpft werden.



Die Flüge mit Aer Lingus sind ab Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Hamburg und München am 15. oder 16. Oktober möglich. Für DRV-Mitglieder kostet die Teilnahme 300 Euro, für Nichtmitglieder 369 Euro. Die Anzahl der Plätze ist auf 60 Personen begrenzt. Die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt nach dem offiziellen Bewerbungsende. Anmeldeschluss ist der 31. August 2023.