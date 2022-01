Wie im vergangenen Jahr wird der ITB-Kongress auch 2022 digital gestreamt.

Wie berichtet findet die ITB in diesem Jahr zwar erneut nicht als Präsenzmesse statt. Vom 8. bis 10. März wird jedoch das Kongress-Programm gestreamt – unter neuer Leitung.

Resilienz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit: Diese drei Themen stehen im Fokus des diesjährigen ITB-Kongresses, der vom 8. bis 10. März gestreamt wird. Am 17. März folgt der Digital Business Day, bei dem sich Einkäufer und Aussteller digital austauschen können.Unter dem Motto "Open for Digital, Responsible & Resilient Solutions" soll beim Kongress über Lösungen in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Resilienz gesprochen werden: Wie kann sich die Branche angesichts der Herausforderungen aufstellen?Am Dienstag wird beispielsweise Peter Kautz von Statista in "ITB Deep Dive: Global Tourism Demand" einen Ausblick auf die zu erwartende weltweite Nachfrage für die Reisebranche nach Corona präsentierenDer Mittwoch widmet sich dem E-Travel, also der Digitalisierung. Axel Hefer, CEO Trivago, spricht etwa im C-Level-Interview über "Travel Distribution- and Marketing-Trends". Bei der Diskussion "The power of digital identities" wird unter anderem Nick Price, CEO bei NetSys Technology, Brancheneinblicke geben.Der Donnerstag stellt die Aspekte Klimawandel, Klimaschutz, verantwortungsbewusster Tourismus und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. Die Keynote des dritten Tages wird Professor Johan Rockström, Direktor des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung, halten und über den Status Quo von Klima und Reisen sprechen.Der Kongress wird jeweils 10.00 bis 18.00 Uhr live aus dem Studio auf dem Berliner Messegelände übertragen. Den Auftakt des ersten Tages bildet die offizielle Eröffnungspressekonferenz um 9.00 Uhr. Das gesamte Programm wird an allen drei Tagen live und kostenfrei auf itb.com gestreamt.Neben den Kongress-Details verkündet die ITB Berlin auch eine personelle Veränderung: Professor Roland Conrady von der Hochschule Worms wird nach 18 Jahren die wissenschaftliche Leitung kommissarisch an Christina Freier, Teamleiterin bei der ITB Berlin, abgeben.