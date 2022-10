iStock

Spätestens seit der Corona-Pandemie nutzen viele Reisebüros digitale Tools. Insgesamt ist die Digitalisierung allerdings noch ausbaufähig.

Automatisierung und künstliche Intelligenz sind am Counter angekommen. Was die Technik bringt, wie die Umsetzung in der Praxis aussieht und wo es noch hakt. Vor Jahren dachte Helge Wengenroth noch, Newsletter aus dem Reisebüro empfinden seine Kunden als Belä