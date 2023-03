FVW Medien/RIM

Rainer Klee ist Gründer und CEO von Aerticket. Hier sprach er auf der AER-Jahrestagung Ende 2022 in Berlin.

Der Flug-Consolidator Aerticket und sein Chef Rainer Klee engagieren sich nicht nur rund um den Verkauf von Flugtickets. Aerticket schreibt sich auch das Thema Klimaschutz auf die Fahne. Auf dem Gebiet will Klee in den kommenden fünf Jahren was bewegen.

Bis Mitte 2027 läuft Klees aktueller Vertrag noch. Dann ist der Mann, der sich selbst als lernfähig bezeichnet und unter anderem über e