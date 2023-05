Polizei Stuttgart

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der vergangenen Woche wurde auf ein Reisebüro im Raum Stuttgart ein Brandanschlag verübt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, um die Täter dingfest machen zu können.

Das Polizeipräsidium meldet: "Bei einem Brand in einem Reisebüro an der Mauserstraße in der Nacht zum Freitag (19. Mai 2023) ist ein S