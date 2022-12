Getty Images/iStockphoto

Urlaubsziel Nordsee: Für Deutschland- und Europa-Reisen gibt es bei der Hanse Merkur optimierten Reiseschutz.

Die Hanse Merkur Reiseversicherung hat ihre Tarife für Urlaubsziele in Deutschland und Europa überarbeitet. Klarer definiert wurde, welche Reiseleistungen sich über den Arrangementpreis mit absichern lassen. Strandurlaub an der Nordsee, Wandern in den Alpen