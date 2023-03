Avocados und Mangos, Ginster und Kiefern, Lorbeerwald und Dattelpalmen: Die Flora ist so vielfältig wie die Klimazonen der Insel und einer der Gründe, warum Teneriffa das reinste Wanderparadies ist. Das ultimative Know-how für Naturliebhaber gibt es im DestiCall Teneriffa #4 mit Special Guest Oliver Conradi, dem für viele besten Wanderführer der Insel.

Das "Wikipedia von Teneriffa" ist Oliver Conradi für Barbara Bamberger von Turismo de Tenerife, die in der neuen Episode neben Podcaster Roman Borch ebenfalls mit von der Partie ist. Als Kind deutscher Eltern ist Conradi auf Teneriffa geboren und dort seit 2002 als Reiseleiter und Wanderführer unterwegs. Bei 1500 Kilometern Wanderwegen gibt es da viel zu entdecken zwischen der Küste mit ihrem subtropischen und dem subalpinen Klima ab 2700 Metern Höhe.

Aufgenommen wurde der Podcast diesmal in einer Bar mit Meerblick in Las Galletas, einem Fischerdorf im Süden der Insel. Den Soundtrack zur Episode liefern das Vogelgezwitscher und das fröhlich-spanische Stimmengewirr im Hintergrund. Von dort geht es in die Lorbeerwälder des Tertiär im Anaga-Gebirge – „fehlen nur noch die Dinosaurier“, kommentiert Conradi –, und in den Teide-Nationalpark mit seiner Marslandschaft, die Küste entlang mit ihren Wolfsmilchgewächsen und durch die schroffen Schluchten der Insel.

Allein in der Caldera, dem Vulkankessel des Teide mit stolzen 18 Kilometern Durchmesser, gibt es 71 Wanderwege. Die meisten seien relativ leicht zu gehen, sagt der Wanderexperte, und auch die Küstenwege böten sich für Einsteiger an. Barbara Bamberger steuert Tipps für Familien und barrierefreie Wege durch die Natur bei und verrät, wo man sich besser geführten Touren anschließt. Die meisten Wege aber seien auch auf eigene Faust machbar.

Warum Teneriffa zur Starlight Destination gekürt wurde, wo die Sterne am hellsten leuchten und wie man nach dem Tapas-Essen unterm Sternenzelt mit Glück noch der Ringe des Saturns ansichtig werden kann, darum geht es zum krönenden Abschluss der Episode, mit der die vierteilige Reihe von Teneriffa-Podcasts vorerst zu Ende geht. Und hier die drei vorigen Episoden:

Lust auf mehr Teneriffa? Alle Teneriffa-Podcasts finden sich auch in dem Special Teneriffa in den Themenwelten mit Tipps und News für den Counter und den besten Verkaufsargumenten zur größten Insel der Kanaren.