Pixabay

Die Deutschen halten an ihren Reisegewohnheiten fest.

Nichts hält die Reiseweltmeister davon ab, auch in diesem Jahr ihren Urlaub im Ausland zu verbringen. Die Deutschen halten trotz Inflation und Energiekrise an ihrer Neugier an fernen Ländern und an ihrer Reiselust fest. Einige wichtige Zahlen und Daten.

Urlauber aus Deutschland scheinen trotz der hartnäckig hohen Inflation bislang nicht an den schönsten Wochen des Jahres zu sparen –&nb