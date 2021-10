Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahrestagung waren auch Young Talents, die in das Programm eingebunden wurden.

Von Donnerstag bis Sonntag trafen sich 430 Touristiker bei der Jahrestagung des Deutschen Reiseverbands an der Costa Navarino in Griechenland. Wir zeigen Eindrücke von dem Branchentreffen.

DRV Tagung 2021: Die Bilder vom Branchentreff in Griechenland.

1 / 24 DRV-Hauptgeschäftsführer Dirk Inger, der die Tagung moderierte, begrüßt den griechischen Tourismusminister Vassilis Kikilias zur Eröffnung der Tagung in der großen Halle des Costa Navarino Resorts. (DRV/Kautz) 1 von 24 Teilen 2 / 24 Mit drei Sonderflügen von Aegean Airlines von Berlin, Frankfurt und München reisten die deutschen Tagungsteilnehmer an. (DRV/Kautz) 2 von 24 Teilen 3 / 24 DRV-Präsident Norbert Fiebig bei seiner Grundsatzrede. Zentrale Themen waren die wirtschaftliche Lage der Branche, ein starkes Plädoyer für mehr Engagement bei der Nachhaltigkeit und der Fachkräftemangel. (DRV/Kautz) 3 von 24 Teilen 4 / 24 Tourismusminister Vassilis Kikilias setzt für 2022 auf einen frühen Saisonstart im April und ist zuversichtlich für die Sommersaison. (DRV/Kautz) 4 von 24 Teilen 5 / 24 Das Costa Navarino Resort unterstützt eine Initiative, um für streunende Hunde Frauchen und Herrchen zu suchen. Einige Vierbeiner machten einen Ausflug auf die Bühne. (DRV/Kautz) 5 von 24 Teilen 6 / 24 Im März 2022 sei Corona vorbei in Deutschland, prophezeite der Virologe Alexander Kekullé. Denn dann seien 90 Prozent der Bevölkerung geimpft oder genesen. (DRV/Kautz) 6 von 24 Teilen 7 / 24 Auch dieses Jahr waren wieder Young Talents bei der Tagung dabei, deren Teilnahme von Unternehmen gesponsert wurde. (DRV/Kautz) 7 von 24 Teilen 8 / 24 Heimke Mansfeld von der Hope Mallorca Stiftung schilderte eindringlich, welche fatalen sozialen Folgen das Ausbleiber der Touristen während der Pandemie für die Bevölkerung der Insel hatte. (DRV/Kautz) 8 von 24 Teilen 9 / 24 Am zweiten Abend ging es in den Ammothines Beachclub. Dort wurde bis spät in die Nacht relaxed und gefeiert. (FVW Medien/KH) 9 von 24 Teilen 10 / 24 Jürgen Siebenrock (Lufthansa), Simone Klein (Die Reiseinsel), Norbert Fiebig (DRV) und Rebecca Pletschmüllers (Reisebüro Pattensen/ TUI ReiseCenter Laatzen). (FVW Medien/KH) 10 von 24 Teilen 11 / 24 Heiko Brix (Eurowings), Sönke Graumann (fvw|TravelTalk) und Detlev Geiser (Aegean Airlines). (FVW Medien/KH) 11 von 24 Teilen 12 / 24 Jürgen Korthaus (Arabella Reisen & Touristik) und Nicole Lechtenböhmer (First Reisebüro Hasta-Reisen) entspannt am Strand. (FVW Medien/KH) 12 von 24 Teilen 13 / 24 Dorothea Hohn (Global Communication Experts) und Adnan Eken (Schauinsland Reisen). (FVW Medien/KH) 13 von 24 Teilen 14 / 24 Michael Tenzer (Viamonda) und Felix Eichhorn (Aida Cruises). (FVW Medien/KH) 14 von 24 Teilen 15 / 24 Bentour-Chef Deniz Ugur ist sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz Mitglied im Reiseverband und zeigt sich deshalb mit den beiden Präsidenten Norbert Fiebig (DRV) und Max Katz (SRV). (FVW Medien/KH) 15 von 24 Teilen 16 / 24 Ines Kanitz und Sören Münch von der Kanzlei Eureos hielten einen Steuer-Workshop. Danach vertieften sie das Thema im Gespräch mit Björn Kufahl (SPD-Reiseservice) und Oliver Steuber (Plantours). (FVW Medien/KH) 16 von 24 Teilen 17 / 24 Hanse-Merkur-Trio: Vera Scheuermann, Johannes Ganser und Katrin Rieger. (FVW Medien/KH) 17 von 24 Teilen 18 / 24 Sönke Graumann und Klaus Hildebrandt (fvw|TravelTalk) trafen sich mit Dimitris Fragakis, dem Chef der Greek National Tourism Organization (GNTO) um gemeinsame Projekte für 2022 zu besprechen. (FVW Medien/KH) 18 von 24 Teilen 19 / 24 Griechische Hoteliers: Vangelis Vassiliou und Martha Filenta von Grecotel mit Stelios Koumantakis vom Costa Navarino Resort. (FVW Medien/KH) 19 von 24 Teilen 20 / 24 Sabine Pracht (fvw|TravelTalk) mit Aquilin Schömig (Derpart) auf dem Ausflug nach Pylos. (FVW Medien/KH) 20 von 24 Teilen 21 / 24 Mit Weitblick: Amalia-Rebecca Pascu von One World Consulting. (FVW Medien/KH) 21 von 24 Teilen 22 / 24 Kleine Rast auf dem Ausflug: Martin Kessler (Gerresheimer Reisebüro) und Wolfgang Raike (Raikeschwertner Tourismus). (FVW Medien/KH) 22 von 24 Teilen 23 / 24 Eine der Ausflugsgruppen auf ihrer Tour zu den Burgen in der Region Pylos. (FVW Medien/KH) 23 von 24 Teilen 24 / 24 Die mittelalterliche Festungsanlage bei Methoni am südwestlichen Ende der Peloponnes. (FVW Medien/KH) 24 von 24 Teilen

Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel, die weiter angespannte Lage in Touristik und Business Travel – auf der DRV-Tagung ging es um ernste Themen. Trotzdem herrschte auf der hervorragend organisierten Tagung eine sehr gute Stimmung. Die Mitglieder genossen nicht nur das reale Wiedersehen und das Networking. Der Blick in die Zukunft erschien vielen Teilnehmern weitaus optimistischer als noch vor einigen Monaten.Für immer mehr Destinationen entfallen die Reiserestriktionen, im Frühjahr 2022 könnte nach Einschätzung des Virologen Alexander Kekulé die Pandemie zumindest in Deutschland so gut wie vorbei sein und viele Reisebüros und Veranstalter berichteten, dass der Wunsch zu reisen, bei ihren Kunden groß sei. Nun müsse man nur noch den Winter überstehen – der DRV fordert deshalb eine Verlängerung der Überbrückungshilfen –, dann könne die nächste Sommersaison wieder für einen deutlich höheren Umsatz als in diesem Jahr sorgen, hieß es in vielen Gesprächen am Rande.