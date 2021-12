Die Chefredaktion von fvw|TravelTalk (von links): Klaus Hildebrandt, Georg Kern (Stellvertreter) und Sabine Pracht.

Nach einem wieder mal sehr herausfordernden Jahr ist jetzt Zeit für ein paar besinnliche Tage. Trotz allem: In der Branche hat sich vieles bewegt, und auch fvw|TravelTalk hat zahlreiche Neuerungen an den Start gebracht.

In den Folgen unseres Jahresrückblicks auf fvw.de zeigen wir nochmal auf, was dieses Jahr alles passierte. Nun hat Corona die Branche wieder fest im Griff. Aber die Aussichten für die Sommersaison stehen angesichts der aufgestauten Reisenachfrage trotzdem nicht schlecht.Als führendes Fachmedium hat uns die Krise natürlich auch getroffen. Trotzdem waren wir innovativ wie nie: In das Jahr starteten wir mit der neuen fvw|TravelTalk, dem Besten aus beiden Magazinen, und einer komplett erneuten Website fvw.de. Unser drei täglichen Newsletter am Morgen, am Mittag und am Nachmittag sowie weitere Newslines, etwa für Business Travel, verzeichneten eine enorm hohe Reichweite.Mit neuen digitalen Veranstaltungen wie den Counter Days, dem digitalen fvw|TravelTalk Kongress und realen Events wie den Counter Days auf Mallorca, Famtrips nach Italien oder den fvw|TravelTalk Workshops auf Gran Canaria, Jamaika und Teneriffa haben wir das Eventgeschäft in einem schwierigen Jahr kräftig ausgebaut.Das gesamte Team von fvw|TravelTalk bedankt sich bei Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern, für Ihre Treue und den Austausch! Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten und ein paar entspannte Festtage!