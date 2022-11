FVW Medien / Christian Wyrwa

Was hat sich in puncto Nachhaltigkeit in Ägypten getan? Darüber entstand eine rege Diskussion mit den Teilnehmern.

Bei den Counter Days live in El Gouna sammelten 220 Reiseprofis wertvolle Informationen in Panels, Workshops und auf der Reisemesse für den Verkauf. Auf mehreren Ausflügen erkundeten sie zudem die Region, und an den Abenden kam auch der Spaß nicht zu kurz.

