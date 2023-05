Das große Live-Event in der Türkei ging mit einer Reisemesse und einer Beachparty in Izmir zu Ende. Das Konzept aus Produktinfos und Spaß hat sich wieder einmal bewährt. So ganz ohne Pannen verlief der letzte Tag des Events allerdings nicht.

Mehr als 20 Youngster waren dabei

1 / 27 Gut 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind an die türkische Ägäis-Küste zu den Counter Days Live in der Provinz Izmir gereist. (Foto: Kati Jurischka) 1 von 27 Teilen 2 / 27 Wessen Flieger früh genug kam, konnte noch im Hellen die ersten Bilder schießen und das Hotel genießen. (Foto: Kati Jurischka) 2 von 27 Teilen 3 / 27 Gastgeber der Counter Days Live in Selçuk ist das Korumar Hotel Ephesus Beach. (Foto: Kati Jurischka) 3 von 27 Teilen 4 / 27 Beim Welcome-Abend wurden die Gäste mit süßen Cocktails begrüßt. (Foto: Kati Jurischka) 4 von 27 Teilen 5 / 27 Haben ihren Weg aus Lünen in Westfalen an die türkische Ägäis gefunden: Bärbel und Peter Dördelmann vom Westfälischen Reisebüro Lünen. (Foto: Kati Jurischka) 5 von 27 Teilen 6 / 27 Aus dem Süden Deutschlands sind Jessica und Martina Pavic vom Sonnenklar TV Reisebüro Reiselounge Pavic aus München angereist. (Foto: Kati Jurischka) 6 von 27 Teilen 7 / 27 Auch bei den Partnern herrscht am ersten Abend gute Stimmung, sie freuen sich auf die Workshops mit den engagierten Reiseprofis: Celine Schartz (Derpart Reisebüro), Alexander Juretzka (Sun Express), Ibo Degirmenci und Thorsten Rulle (Center Parcs) sowie Andreas Brand (Vtours). (Foto: Kati Jurischka) 7 von 27 Teilen 8 / 27 Der Workshop Tag begann für die Youngster, die Nachwuchstalente, früh los: Um 8 Uhr frühstückten sie zusammen mit Vivien Heydebreck und tauschten sich mit der Franchise-Leiterin der Alltours Reisecenter über Karriere-Themen aus. (Foto: Kati Jurischka) 8 von 27 Teilen 9 / 27 Bei einer Talkrunde von Chefredakteur Klaus Hildebrandt sprachen Türkei-Touristiker über die sehr gut laufende Sommersaison und warum die Ägäis im Moment sehr beliebt ist. Mit dabei waren Alexander Juretzka (Sun Express), Mesut Kurtulmus (Barut Hotels), Tacettin Özden (Korumar Hotels) und Alican Demir (Turkish Tourism Promotion Agency) (Foto: Kati Jurischka) 9 von 27 Teilen 10 / 27 Reise-Infos bis die Ohren wackeln erhielten die Counter Days Teilnehmer bei den anschließenden Workshops. Kai Pätzmann von Barbados hielt eine besonders lebhafte Präsentation. (Foto: Kati Jurischka) 10 von 27 Teilen 11 / 27 Am Nachmittag diskutierte Redakteurin Bianca Wilkens mit verschiedenen Diskutanten die Themen Neukundengewinnung und Social Selling. (Foto: Kati Jurischka) 11 von 27 Teilen 12 / 27 Abends ging es nach Kusadasi, dort hatte der Bürgermeister die deutschen Reisebüros auf die so genannte Vogelinsel geladen. (Foto: Kati Jurischka) 12 von 27 Teilen 13 / 27 (Foto: Kati Jurischka) 13 von 27 Teilen 14 / 27 Chefredakteur Klaus Hildebrandt (l.) im Gespräch mit Songül Göktas-Rosati, Geschäftsführerin Bentour Reisen, und Redakteurin Bianca Wilkens sowie Schauspieler Haydar Zorlu (r.) (Foto: Kati Jurischka) 14 von 27 Teilen 15 / 27 Auch traditionelle türkische Tänze durften bei dem Abend nicht fehlen. (Foto: Kati Jurischka) 15 von 27 Teilen 16 / 27 Sehr verlockend für einige Teilnehmer war es, den Sonnenuntergang hinter dem Festungsturm der Insel zu beobachten. (Foto: Kati Jurischka) 16 von 27 Teilen 17 / 27 Bei mildem Wetter genossen die Teilnehmer die exklusive Event-Location. (Foto: Kati Jurischka) 17 von 27 Teilen 18 / 27 Ausgelassen feierten viele Reiseprofis, manche nutzten sogar noch die Club-Szene in Kusadasi am späteren Abend. (Foto: Kati Jurischka) 18 von 27 Teilen 19 / 27 Die türkische Presse war ebenfalls vor Ort und interviewte mit Hilfe von Haydar Zorlu TUI-Produktmanagerin Doreen Schwebe. (Foto: Kati Jurischka) 19 von 27 Teilen 20 / 27 Bei der Reisemesse am Freitag konnten sich die Expedienten noch ganz individuelle Infos von den Counter Days Live Partnern einholen. (Foto: Kati Jurischka) 20 von 27 Teilen 21 / 27 Alexander Sieland von Suntrips/LMX Touristik ist bereit für den Ansturm während der Reisemesse. (Foto: Kati Jurischka) 21 von 27 Teilen 22 / 27 Am Nachmittag hieß es: Ausflug nach Sirince! Ein idyllisches Bergdorf in der Nähe von Selcuk. (Foto: Kati Jurischka) 22 von 27 Teilen 23 / 27 Mit dem Trecker samt Anhänger ging es einen steilen Bergweg hinauf zum Theater von Schauspieler Haydar Zorlu. (Foto: Kati Jurischka) 23 von 27 Teilen 24 / 27 In dessen Amphitheater gab Chefredakteur Klaus Hildebrandt zusammen mit Zorlu, einigen fvw-Teammitgliedern, Partnern und Teilnehmern eine kleine Theateraufführung. (Foto: Kati Jurischka) 24 von 27 Teilen 25 / 27 Anna Fock, ein FVW Youngster, von der Hochschule Heilbronn gab ein spontanes Konzert. (Foto: Kati Jurischka) 25 von 27 Teilen 26 / 27 Am letzten Abend stieg die Beachparty im Korumar Hotel Ephesos Beach. (Foto: Kati Jurischka) 26 von 27 Teilen 27 / 27 Expedienten, Partner und das fvw-Team freuten sich über gelungene Tage in der Ägäis. (Foto: Kati Jurischka) 27 von 27 Teilen



Diskussionsrunden zu den Tehmen wie Neukundengewinnung und Social Selling rundeten das Event ab. So hat beispielsweise Peter Molnar, Inhaber des gleichnamigen Sonnenklar TV Reisebüros in Rüsselsheim aus dem nähkästchen geplaudert, wie er über TikTok Neukunden gewinnt und Buchungen generiert.

Party wurde auch gemacht – in Kuşadası sowie bei der Beachparty am letzten Abend im Korumar Hotel Ephesus in Izmir, in dem die Gruppe untergebracht war. Etwas turbulent verlief der Ausflug ins Bergorf Party wurde auch gemacht – inBergorf

Şirince am Rand des Aydın-Gebirges: Der Trecker, der einen Teil der Expis hinaufbefördern sollte, erlitt eine Reifenpanne und machte den Ausflug zum kleinen Abenteuer. Die Expis bewiesen Humor und Nicole Zuber-Schmitt, selbstständige Solamento-Reiseberaterin, bringt es auf den Punkt:

Mit zahlreichen Partnerinnen und Partnern in den direkten Austausch gehen: Das konnten die Expis auch diesmal bei den Counter Day Live in Izmir. In den Workshops an Tag zwei des großen Live-Events und während der Reisemesse nutzten die Reiseberater die Gelegenheit, um mit den Leistungsträgern zu sprechen und sich auf den neuesten Stand der Produktangebote zu bringen.Es hat inzwischen Tradition, dass fvw|TravelTalk Youngster bei den Counter Days Live dabei sind. Die mehr als 20 jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Nachwuchskräfte-Programm von fvw|TravelTalk tauschten sich zu den Perspektiven, Bewerbungsmodalitäten unter Begleitung von Vivien Heydebreck, Leiterin Franchise der Alltours Reisecenter als YOUNG-Partner der Counter Days Live, aus."Es war sehr informativ und interessant und hat unheimlich viel Spaß gemacht."