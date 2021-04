Die Seychellen sind eines der Reiseziele, dessen Tourismusverantwortliche als Aussteller und mit einem Webinar bei den Counter Days informieren.

Kompaktes Produktwissen an zwei Tagen: Die Counter Days bieten am Donnerstag und Freitag neben mehr als 150 Ausstellern aus aller Welt auch 70 Webinare. Reiseprofis können sich jetzt schon für die einzelnen Vorträge anmelden.

Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung Alle Informationen für die B2B-Messe, an der Reiseprofis kostenfrei teilnehmen können, finden sie unter diesem Link . Dort ist auch die Anmeldung möglich, und es können schon vorab Termine vereinbart werden. Die Aussteller bieten an ihren virtuellen Ständen umfangreiches Informationsmaterial und stehen an den beiden Tagen per Video und Chat für alle Fragen der Reisebüros zur Verfügung.

Die zweiten virtuellen Counter Days am 29. und 30. April bieten noch einmal mehr Informationen speziell für Reisebüros als die erste Messe im Februar. Viele Destinationen, Veranstalter, Kreuzfahrt-Reedereien und Hotelgruppen informieren an beiden Tagen. (Eine Übersicht über die Webinare finden Sie hier .) Die Anmeldung für die Webinare ist schon geöffnet, Sie erhalten dann vor Beginn eine E-Mail als Erinnerung.Auf der Ausstellung präsentieren sich Destinationen und touristische Anbieter aus Deutschland und aller Welt. An den virtuellen Ständen gibt es Informationen zum Download und die Besucher der Messe können mit den Experten an den Ständen per Videochat kommunizieren.Die Redaktion von fvw | TravelTalk hat zudem für beide Tage ein umfangreiches Programm für das Counter-TV zusammengestellt. Dabei geht es unter anderem um die Reisetrends für den Sommer, um die Vorbereitungen in wichtigen Destinationen wie Spanien, Griechenland und der Türkei, um den Neustart der Kreuzfahrt, um das geplante Comeback der USA, um Autoreiseziele in Europa, um Service-Entgelte und virtuelle Events im Vertrieb.