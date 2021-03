Der Lockdown wird aufgeweicht – doch für den Tourismus gibt es keine Öffnungsperspektiven.

Der Lockdown bekommt Löcher – aber im Grundsatz bleibt er erhalten. Das ist das Ergebnis der mehr als neunstündigen Bund-Länder-Runde vom Mittwoch. Kritiker zeigten sich bereits im Vorfeld enttäuscht: Besonders die Reisebranche bleibt wie befürchtet außen vor.

Mehr dazu

"Schlag ins Gesicht der Tourismusbranche"

Stufenkonzept auf Basis der Infektionslage

So geht es weiter mit Tests und Impfungen

Schon im Vorfeld der Bund-Länder-Beratungen war klar: Die Reisebranche würde bei den Beschlüssen zur weiteren Lockerung zur Randnotiz verblassen. Entsprechende Reaktionen aus der Touristik gab es daher bereits am Vortag.Nun liegen die Beschlüsse vor – und es ist gekommen wie befürchtet. Mehr Kontakte, mehr Tests, mehr Impfungen. Lockerungen für einzelne Branchen. Ein detaillierter Stufenplan mit Notbremse, falls sich die Pandemielage verschlechtert. Und mit der Reisebranche will sich die Bund-Länder-Runde erst wieder ab 22. März befassen.Die ersten Reaktionen ließen denn auch nicht lange auf sich warten: "Die Ergebnisse sind ein Schlag ins Gesicht der gesamten Tourismusbranche. Von den groß angekündigten Öffnungsperspektiven für die Wirtschaft sehen wir nahezu nichts – nur für die Außengastronomie gibt es eine vage Perspektive“, moniert Achim Schloemer, Vorstandsvorsitzender von Tourismus NRW.Zugleich verweist er auf den inzwischen über vier Monate andauernden Lockdown für touristische Betriebe: "Wir waren die Ersten, die schließen mussten, und nun werden wir auch von Öffnungsschritten komplett ausgenommen." Dabei gebe es keinen nachvollziehbaren Grund, weshalb eine absichernde Teststrategie für andere Branchen denkbar, mit Blick auf touristische Aktivitäten aber nicht umsetzbar sein solle."Hinzu kommt, dass in touristischen Betrieben eine Nachverfolgung der Kontakte problemlos möglich wäre. Vor Ostern muss es eine Öffnung mit entsprechenden Auflagen für unsere Betriebe geben, anderenfalls werden wir einen nie gesehenen Kahlschlag in der Tourismuslandschaft erleben", mahnt Schloemer.Kennzeichnend für die Beschlüsse ist ein Stufenkonzept: Wie schnell es mit der Lockerung geht, hängt von der Entwicklung der Infektionen im jeweiligen Land oder der Region ab. Bund und Länder haben Kriterien festgelegt, nach denen die Länder über weitere Öffnungsschritte entscheiden sollen.Mehrere Länder behalten sich Abweichungen ausdrücklich vor. Dort, wo Bund und Länder keine neuen Regelungen vereinbart haben, sollen die bisherigen Beschlüsse bis zum 28. März weitergelten.

Tests: Bis Anfang April sollen Corona-Testmöglichkeiten deutlich ausgeweitet werden. Jeder soll mindestens einmal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest machen können. Wer positiv getestet wird, muss sich isolieren und einen zuverlässigeren PCR-Test machen. Beide Tests sollen gratis sein.

Homeoffice: Die Pflicht für Arbeitgeber, ihren Beschäftigten wann immer möglich das Arbeiten daheim zu erlauben, soll bis zum 30. April verlängert werden.

Impfungen: Ab der zweiten Märzwoche soll es Regelungen geben, damit auch einzelne niedergelassene Ärzte Menschen gegen Corona impfen können. Ab Ende März/Anfang April sollen die Haus- und Fachärzte mitimpfen und dabei auch über die Priorisierung vor Ort entscheiden.

Was sich wann ändern soll

Kontakte: Ab dem 8. März sollen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Paare sollen generell als ein Hausstand zählen. Sinkt die Inzidenz unter 35, können Treffen von bis zu zehn Personen aus drei Haushalten erlaubt werden. Kinder bis 14 Jahre kommen jeweils hinzu.

Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, greift eine Notbremse. Dann gelten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag wieder die Regeln, die bis zum 7. März griffen. Das heißt in diesem Fall: Ein Haushalt und eine weitere Person dürfen sich treffen, Kinder bis 14 Jahre ausgenommen.

Stufe 2: Nachdem im ersten Schritt schon ab dem 1. März Schulen und Friseure geöffnet wurden, sollen nun (ab 8. März) auch Buchläden, Blumengeschäfte und Gartenmärkte sowie der Einzelhandel des täglichen Bedarfs öffnen dürfen. Bei größerer Ladenfläche sind mehr Kunden erlaubt. In manchen Bundesländern gibt es solche Öffnungen bereits.

Sogenannte körpernahe Dienstleistungen wie etwa Massagen sollen wieder erlaubt werden. Was genau gemeint ist, kann sich von Land zu Land unterscheiden. Auch der Unterricht in Fahr- und Flugschulen soll wieder losgehen. Kunden müssen einen tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest vorweisen, falls sie bei ihrem Termin die Maske nicht aufbehalten können (zum Beispiel bei Kosmetik oder Rasuren).

Weitere Öffnungsschritte sind Ländersache

Weitere Schritte liegen in der Entscheidung der Länder:

Stufe 3 (frühestens ab 8. März):

Stabile Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner: Weitere Öffnungen landesweit oder regional im Einzelhandel, Museen, Galerien, Zoos, botanischen Gärten und Gedenkstätten möglich. Maximal zehn Personen sollen an frischer Luft kontaktfrei zusammen Sport treiben dürfen.

Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen bei mehr als 50 Neuinfektionen oder stabile oder sinkende Inzidenz von unter 100: Einzelhandel sowie Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten und Gedenkstätten können Termine zum Einkauf oder Besuch vergeben. Maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten können draußen gemeinsam Sport treiben. Bei Kindern bis 14 Jahren ist eine Gruppe von bis zu 20 erlaubt.

Stufe 4 (frühestens ab 22. März):

Voraussetzung ist eine Sieben-Tage-Inzidenz, die sich in der dritten Stufe 14 Tage lang nicht verschlechtert hat.

Inzidenz stabil unter 50 Neuinfektionen: Öffnung von Außengastronomie, Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos. Kontaktfreier Sport drinnen, Kontaktsport draußen erlaubt.

Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen bei mehr als 50 oder Inzidenz stabil oder sinkend unter 100 Neuinfektionen: Öffnung der Außengastronomie mit Terminbuchung. Ein tagesaktueller Covid-19-Test ist nötig, wenn sich mehrere Haushalte einen Tisch teilen, für den Besuch von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos. Das Gleiche gilt für kontaktfreien Sport drinnen oder Kontaktsport draußen.



Stufe 5 (frühestens ab 5. April):

Voraussetzung ist eine Sieben-Tage-Inzidenz, die sich in der vierten Stufe 14 Tage lang nicht verschlechtert hat.

Inzidenz stabil unter 50 Neuinfektionen: Freizeitveranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmern an frischer Luft, Kontaktsport drinnen.

Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen bei mehr als 50 oder stabile oder sinkende Inzidenz unter 100 Neuinfektionen: Weitere Öffnung des Einzelhandels mit Kundenbegrenzung, kontaktfreier Sport drinnen, Kontaktsport ohne Testzwang draußen.

Notbremse – und so geht es weiter

Für die Stufen drei bis fünf gibt es – ähnlich der Kontaktregelung – eine Notbremse: Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen bei über 100 liegt, gelten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag wieder die Regeln, die bis zum 7. März griffen.

So geht es weiter: Am 22. März wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten über das weitere Vorgehen beraten. Es soll dann um Gastronomie, Kultur, Veranstaltungen, Reisen und Hotels gehen.