Sixt

Sixt nimmt Boris Johnson aufs Korn.

Am Donnerstag ist Boris Johnson als Vorsitzender der Konservativen Partei in Großbritannien zurückgetreten und kündigte seinen Rückzug als Premierminister an. Sixt lässt es nicht nehmen, mit einem witzigen Motiv in Social Media auf den Abgang Johnsons zu reagieren.