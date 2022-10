Fraport

Die Veranstaltung wird am Frankfurt Airport stattfinden.

Die mobile Vertriebsplattform Travelista veranstaltet in Frankfurt ein Berater-Event für ihre mobilen Reiseverkäufer und Interessenten. Unter dem Motto "Behind the Scenes" bekommen Teilnehmerinnen und Teilnehmer exklusive Einblicke in die Arbeit ausgewählter Vertriebspartner.

