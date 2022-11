FVW Medien/RIM

Vorstand der AER Kooperation AG, Rainer Hagloch, auf der Jahrestagung 2022 in Berlin.

Die Freude, sich wieder live zu treffen, die ist in den vergangenen Tagen beim Jahrestreffen der AER Kooperation AG in Berlin deutlich spürbar gewesen. Aber nicht nur am Abend und in den Pausen wurden die Themen der Branche diskutiert.

