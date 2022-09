Cornelius Meyer (rechts) gratuliert Aron Stiefvater zum Jubiläum des Reisebüros.

Mit mehreren Geschenken im Gepäck besuchte Cornelius Meyer von Best-Reisen den Reisebüro-Chef Aron Stiefvater, um dem Kooperationsmitglied zum Jubiläum des familiengeführten Reisebüros persönlich zu gratulieren.

Überraschung: Einen ganz besonderen Kaffee mit Best-Reisen-Logo servierte Cornelius Meyer beim Besuch im Reisebüro "Kaffee & Kreuzfahrt".

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Reisebüros Stiefvater hat Best-Reisen-Vorstand Cornelius Meyer dem Reisebüro-Chef Aron Stiefvater seine Glückwünsche zukommen lassen. Meyer besuchte Stiefvater, um ihm Champagner, eine Urkunde und einen Koffer mit Jubiläumslogo zu überreichen."Das Reisebüro Stiefvater mit seinen innovativen Ideen zählt zu den Leistungsträgern unserer Kooperation, und wir freuen uns, dass die Agentur bereits seit dem Jahr 2010 zu unseren Mitgliedern zählt", sagte Meyer.Das Reisebüro wurde im Jahr 1972 vom Vater des aktuellen Reisebüro-Chefs, Fridolin Stiefvater, gegründet. Mittlerweile verfügt das Reisebüro über fünf Ladengeschäfte in Weil am Rhein, Lörrach und Rheinfelden.Bedingt durch die geografische Lage im Dreiländereck zählt das in zweiter Generation geführte Familienunternehmen neben Deutschen auch Franzosen und Schweizer als Kunden. Etwa 50 Mitarbeiter sind in den maritim gestalteten Agenturen beschäftigt. Umsatzstärkste Filiale ist das Reisebüro im Einkaufszentrum Einkauf Insel, Flagship-Store ist das Reisebüro "Kaffee&Kreuzfahrt" – beide in Weil am Rhein.In der auf Kreuzfahrten spezialisierten Agentur betreibt das Familienunternehmen neben dem Reisebüro einen beliebten Gastronomiebetrieb, in dem Frühstück, Kaffee und Kuchen sowie Snacks serviert werden.