Katrin Neuhauser

Der Deutsche Reiseverband wird 2022 einen Teil seiner Jahrestagung in Berlin abhalten.

Der Deutsche Reiseverband (DRV) geht neue Wege. Er will seine Jahrestagung 2022 in zwei Teile splitten: Im Oktober gibt es ein Treffen in Berlin, im Dezember dann eines in Taghazout in Marokko. Das gab es so auch noch nicht: Im Abstand von zwei Monaten lädt der DRV