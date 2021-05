Beratungsentgelt: Veranstalter haben große Erwartungen.

Wie viel ist Urlaubern die Beratung wert? Einige Touristikkonzerne führen in ihren Reisebüros Beratungsentgelte ein. Die Vorsitzende des Verbandes unabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR), Marija Linnhoff, hält das für das "falsche Signal" gerade in der Krise.

"Wir haben Verständnis, dass Reiseveranstalter Kosten senken müssen, aber nicht auf unsere Kosten und auf Kosten der Verbraucher", sagt Marija Linnhoff.





Nach Einschätzung von Torsten Kirstges, Professor an der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven, haben TUI oder DER Touristik dagegen nicht unbedingt einen schlechten Zeitpunkt gewählt. "In der Corona-Krise ist die Wertschätzung für Beratungsleistungen gestiegen."

"Servicepauschale ist sehr gut angenommen worden"

Liste mit Preisempfehlungen

95 Prozent der VUSR-Mitglieder gegen Beratungsentgelte

VUSR-Vorsitzende Marija Linnhoff: "Denkbar schlechtester Ansatz, um Buchungen zu genieren."

DER TOURISTIK

Andreas Heimann, Vertriebschef Zentraleuropa von DER Touristik: "Es wird keine Erosion der Provisionsvergütung geben."

"Gute Chancen, dass die Servicepauschale zum Standard wird"

Ähnlich sehen das manche Veranstalter. Der Bedarf an Beratung habe enorm zugenommen, argumentiert Andreas Heimann, Vertriebschef Zentraleuropa von DER Touristik. "Die Servicepauschale ist sehr gut angenommen worden. Die Kunden tragen das mit." Die Hälfte der Franchise-Partnerbüros habe ebenfalls eine Servicepauschale eingeführt.TUI hatte angekündigt, in seinen Reisebüros ab Mitte Mai ein sogenanntes Service-Entgelt von Kunden zu verlangen etwa für die Zusammenstellung von detaillierten Angeboten, Leistungsvergleichen oder näheren Informationen zu Urlaubszielen. Dem Unternehmen zufolge entstehen die Kosten erst bei erfolgter Buchung. Eine gewisse Grundinformation soll gebührenfrei bleiben.FTI empfiehlt ihren Franchise-Büros, Service-Entgelte zu erheben, "da wir der Überzeugung sind, dass Extra-Leistungen über den eigentlichen Leistungsauftrag hinaus in angemessenem Maße vergütet werden sollten", sagt Geschäftsführer Ralph Schiller. Das Unternehmen habe eine Liste mit Preisempfehlungen für verschiedene Service-Aktionen und -Pakete erstellt.Alltours plant dagegen keine Einführung eines Beratungsentgelts in seinen Reisecentern. "Unser Geschäftsmodell ist immer kundenorientiert und hat sich krisenbedingt nicht geändert", erklärt das Unternehmen. Zusatzleistungen wie die Beschaffung von Visa, würden wie üblich in der Branche von den Kunden bezahlt.Auch Schauinsland-Reisen hat derzeit nach eigenen Angaben keine Pläne zur Einführung einer flächendeckenden Bearbeitungsgebühr.Marija Linnhoff hält Beratungsentgelte für den "denkbar schlechtesten Ansatz, Buchungen zu generieren". Nach ihren Angaben haben sich 95 Prozent der mehr als 7000 VUSR-Mitglieder dagegen ausgesprochen.Reisebüros verlangten zwar schon heute ein Service-Entgelt, zum Beispiel wenn Kunden bei einer Flugbuchung Hilfe beim Online-Einchecken brauchen. "Das hat aber nichts mit der Buchung als solcher zu tun, sondern ist ein Zusatzservice", sagt Linnhoff.Ob sich Beratungsentgelte flächendeckend durchsetzen, ist Kirstges zufolge derzeit nicht absehbar. "Wenn nur einige wenige Reisebüros ein Entgelt einführen, besteht die Gefahr, dass Kunden zur Konkurrenz gehen", sagte der Tourismusexperte.Dass Urlauber, die Beratung wollen, in Scharen zu Online-Plattformen abwandern, hält Kirstges für unwahrscheinlich. "Der Vorteil der Reisebüros ist ihre Beratung, vor allem wenn es kompliziert wird."Nicht auszuschließen ist aus Sicht des Experten jedoch, dass mit der Einführung von Beratungsentgelten "das Fenster geöffnet wird, um mittelfristig die Provision abzuschaffen, die Reisebüros von den Veranstaltern erhalten."Diese Sorge treibt auch Linnhoff um. Sie befürchtet, langfristiges Ziel der Veranstalter könnte es sein, dass die Kunden direkt beim Veranstalter buchen und diese so die Provision fürs Reisebüro sparen.DER-Touristik-Manager Heimann sieht "gute Chancen, dass die Servicepauschale auch in Deutschland zum Branchenstandard werden kann". Das bedeute aber nicht das Ende der Provision, dämpfte er Sorgen. "Es wird keine Erosion der Provisionsvergütung geben."