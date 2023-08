Privat

Markus Singrün, Chef der Reisebörse Achern und Sprecher des Beirats der Kooperation Alpha, freut sich, dass es jetzt Klarheit in den Gesellschafterverhältnissen von Alpha gibt.

Schauinsland gehören nun alle Anteile an der Reisebüro-Kooperation Alpha. Darauf hat sich der Veranstalter nach dem Datenskandal mit der RTK geeinigt. Was der Alpha-Beirat dazu sagt und was der Übergang für Holiday Land bedeutet.

Endlich Klarheit: So lautet der Tenor des Alpha-Beirats zur Einigung zwischen Schauinsland-Reisen und RTK nach der Datenaffäre. Wochenlang war di